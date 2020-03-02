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Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu

Medipol Başakşehir'in sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelede oyuna ikinci yarının başında dahil olan Demba Ba, 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu.

02.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:31
Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu

Süper Lig'in 24. haftasında , evinde FK'yı 3-1 yenerek 49 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının başında Elia'nın yerine oyuna dahil olan , 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

BU SEZON 8. GOLÜNÜ ATTI

51. dakikada Clichy'nin golünün asistini yapan Ba, 76. dakikada da takımının üçüncü golünü kaydetti. Senegalli futbolcu, böylelikle ligde 18 maçta 8 gol, 3 asiste ulaştı.

Kaynak: İHA

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