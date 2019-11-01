Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek

01.11.2019 10:49

Yeni vergi paketiyle gayrimenkul alım satımlarında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Fiyatı 5 milyon lirayı aşan mesken niteliğindeki taşınmazlar için 'değerli konut vergisi' getiriliyor. Söz konusu verginin Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor.

İSTANBUL BAŞI ÇEKİYOR

Bu alanda 121 bin 42 adet konutla İstanbul başı çekerken, İstanbul'u, 11 bin 38 adet konutla Muğla, 8 bin 118 adet konutla İzmir ve 2 bin 15 konutla Antalya takip ediyor.

BEYKOZ İLK SIRADA

Söz konusu şartları taşıyan konutların bulunduğu ilçeler arasında Beykoz 27 bin 847 adetle birinci, Beşiktaş 19 bin 177 adetle ikinci ve Sarıyer 16 bin 992 adetle üçüncü sırada yer alıyor.