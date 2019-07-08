De Jong'un Camp Nou'daki ilk dokunuşu

Yeni Hollandalı oyuncu Frenkie de Jong, Camp Nou'da 19.000'den fazla taraftarın önünde sahaya çıktı. Birçoğu de Jong'un Katalonya'ya gelişini Johan Cruyff'un harekete geçirdiği ve ardından Pep Guardiola tarafından takip edilen Barcelona DNA'sının bir dönüşü olarak görüyor.