SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor - Spor
Kevin de Bruyne, Manchester City, Spor

Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, ailecek yeni tip koronavirüse yakalanmış olabileceklerini söyledi.

18.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:37
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor

Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne'yi koronavirüs korkusu sardı.

Sky Sports'a konuşan Belçikalı oyuncu, "Karantinanın ilk 2 haftasında ailecek hastalandık. İniş çıkışlar yaşadık ama şu anda herkes iyi." ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSE YAKALANDIK MI EMİN DEĞİLİZ"

İlk başta küçük çocuğunun hastalandığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Sonra büyük oğlum ve eşim de hastalandı. Ama koronavirüs mü yoksa başka bir şey mi emin değiliz." diye konuştu.

Test yaptırmadıklarını belirten de Bruyne, "Çok şükür bu hastalığı atlattık ve son 2 haftadır iyi durumdayız. Rutinimiz var, her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

De Bruyne, bu süreçte sık sık yüzdüğünü, koştuğunu ve antrenmanlara devam ettiğini sözlerine ekledi.

Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı Spor
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Brezilyalı efsaneden 8 yıl sonra gelen Fatih Terim itirafı: Beni çok etkiledi Spor
Brezilyalı efsaneden 8 yıl sonra gelen Fatih Terim itirafı: Beni çok etkiledi
Danimarka'dan ilginç öneri: Arabalı seyirci Spor
Danimarka'dan ilginç öneri: Arabalı seyirci
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Spor
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Terim bunu hiç beklemiyordu! Yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istiyor Spor
Terim bunu hiç beklemiyordu! Yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istiyor
Boateng, şampiyonluk için iddialı: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Spor
Boateng, şampiyonluk için iddialı: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Ünlü futbolcu karantinada rahat durmadı! Güzel modele mesaj yağdırdı
Ünlü futbolcu karantinada rahat durmadı! Güzel modele mesaj yağdırdı
Karantinada canı sıkılan süper model, art arda üstsüz poz verdi
Karantinada canı sıkılan süper model, art arda üstsüz poz verdi
Güzel spor spikeri, sandalye üzerinde yaptığı egzersizle mest etti
Güzel spor spikeri, sandalye üzerinde yaptığı egzersizle mest etti
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Saruhan Oluç Muhammet Emin Hakkı Saruhan Oluç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Tarkan Halil Sezai Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Ebru Şallı
Şu an buradasınız: Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 09:46:39. #1.15#
title