Darende'de çiftçilerin don mağduriyeti

Malatya'nın Darende ilçesinde binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıları yine don vurdu.

Malatya'nın Darende ilçesinde binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıları yine don vurdu. Badem ve ceviz de dondan zarar gördü.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, ilçede hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle kayısı çağlalarını don vurduğunu belirterek, "İki gündür ilçemizin mahallelerini taradım. Böyle bir afet görmedim. İki gündür çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz bahçelerde inceleme yapıyoruz. Şu anda Yeniköy Mahallemizdeyiz. Ürün kaybımız yüzde 100. Badem, ceviz ve kayısıda ciddi hasar oluştu. Çiftçimiz mağdur duruma düştü. Aynı sorun bu bölgede birçok bahçede görülüyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için devletin bu bölgeyi afet kapsamına alması gerektiğini belirten Karaca, "Çiftçilerimizin borçları faizsiz yapılandırılmalı. Darende acilen afet kapsamına alınmalı. Özellikle Sayın Cumhur başkanımızın geçen yıl manolya hastalığı için Malatya'ya gösterdiği sağ duyuyu bu yıl da Darende çiftçisine göstermesini rica ediyoruz. Çiftçilerimizin rahat nefes almaları için Darende'nin afet kapsamına alınması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ercan Pekcan ise yıllardır çiftçilik yaptığını ve böyle bir afet görmediğini dile getirerek, "150 ceviz ağacım dondan zarar gördü. Bırakın ceviz ürünü almayı ağaçlarımız kurumadan kurtulursa iyi. 200 kök kayısı ağacım da öyle" şeklinde konuştu. Pekcan, mahalledeki tüm çiftçilerin ağaçlarının don olayından etkilendiğini ileri sürerek, "Bölgemiz don afet kapsamına alınmalıdır. İnşallah devlet büyüklerimiz bu afeti görür ve bölge halkının çiftçiliği sürdürülür hale gelir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı