DAO Maker Coin nedir? (18 Mart) DAO Maker (DAO) Coin yorum ve grafiği

DAO Maker Coin nedir? DAO Maker (DAO) Coin

DAO Maker bugünkü fiyatı ₺38,51 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺54.397.282 TRY. DAO Maker son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #383, piyasa değeri ₺631.605.710 TRY. Dolaşımdaki arz 16.400.000 DAO coin ve maksimum seviyede. 312.000.000 DAO coin.

DAO MAKER COİN NEDİR?

DAO Maker Token, Ethereum üzerine inşa edilen DAO Maker Ecosystem'in yönetim belirtecidir ve sahiplerinin ekosistemi yönetmesine olanak tanır. DAO Maker, 2020'nin sonlarından bu yana 8 milyon ABD dolarının üzerinde para toplayan bir dizi Dinamik Para Teklifi düzenledi. DAO Maker Token, ademi merkeziyetçi bir ekosistem oluşturmayı hedefleyerek, hisse senedi ve tokenlere yatırım yapan perakende girişimler için bir başlangıç ??platformu sağlar.

