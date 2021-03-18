DAO Maker Coin nedir? (18 Mart) DAO Maker (DAO) Coin yorum ve grafiği
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DAO Maker Coin nedir? (18 Mart) DAO Maker (DAO) Coin yorum ve grafiği

18.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:21
DAO Maker Coin nedir? (18 Mart) DAO Maker (DAO) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside DAO Maker. DAO coin, Ethereum üzerine inşa edilen DAO Maker Ecosystem'in yönetim belirtecidir ve sahiplerinin ekosistemi yönetmesine olanak tanır. DAO coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, DAO Maker Coin nedir? (18 Mart) DAO Maker (DAO) Coin yorum ve grafiği

DAO Maker bugünkü fiyatı ₺38,51 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺54.397.282 TRY. DAO Maker son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #383, piyasa değeri ₺631.605.710 TRY. Dolaşımdaki arz 16.400.000 DAO coin ve maksimum seviyede. 312.000.000 DAO coin.

DAO MAKER COİN NEDİR?

DAO Maker Token, Ethereum üzerine inşa edilen DAO Maker Ecosystem'in yönetim belirtecidir ve sahiplerinin ekosistemi yönetmesine olanak tanır. DAO Maker, 2020'nin sonlarından bu yana 8 milyon ABD dolarının üzerinde para toplayan bir dizi Dinamik Para Teklifi düzenledi. DAO Maker Token, ademi merkeziyetçi bir ekosistem oluşturmayı hedefleyerek, hisse senedi ve tokenlere yatırım yapan perakende girişimler için bir başlangıç ??platformu sağlar.

TradingView tarafından DAOUSDT sembolü için Teknik Analiz

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