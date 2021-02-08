Dante ve Thiago Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonluğunu Getiriyor
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Dante ve Thiago Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonluğunu Getiriyor

08.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:19

Bayern Münih 2013'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Raja Casablanca'yı 2-0 mağlup etti. Dante ve Thiago Alcantara Fas'da oynanan final maçında attıkları gollerle Bayern Münih'e şampiyonluğu getirdi.

Bayern Münih 2013'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Raja Casablanca'yı 2-0 mağlup etti. Dante ve Thiago Alcantara Fas'da oynanan final maçında attıkları gollerle Bayern Münih'e şampiyonluğu getirdi.

Dante ve Thiago Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonluğunu Getiriyor

Kaynak: Dugout

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