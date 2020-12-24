Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı
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Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı

24.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:12

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham Hotspur formalarını giyen tecrübeli sol bek Danny Rose, sabaha karşı saat 4'te yaptığı trafik kazası sonrası tutuklandı.

30 yaşındaki futbolcu Danny Rose, Northampton'daki A45 karayolu üzerinde kaza yaptı.

Tehlikeli araç kullanmaktan tutuklanan ve karakola götürülen Danny Rose'un, ailesini görmek için gittiği yolda yaptığı kazadan yara almadan kurtulduğu ve alkol testinin de negatif çıktığı belirtildi.

"POLİS KARAKOLUNDA TUTULUYOR"

Northamptonshire Polisi sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "30 yaşındaki bir adamın, bugün sabah 04.00 sularında Northampton'da A45 üzerinde tehlikeli sürüş şüphesiyle tutuklandığını doğrulayabiliriz. Şüpheli şu anda ilçedeki bir polis karakolunda tutuluyor ve bu nedenle Northamptonshire polisinin şu anda daha fazla yorum yapması uygun olmayacak." ifadelerini kullandı.

"CANLI KURTULDUĞU İÇİN ŞANSLIYDI"

Danny Rose'un geçirdiği kazayla ilgili konuşan bir görgü tanığı ise "Araba çok ağır hasar görmüştü ve sadece üç tekerleği vardı. Bu araçtan canlı kurtulduğu için şanslıydı. Nefesi kesilmiş bir haldeydi. Olay yerindeki memurlar onu tutukladı ve durumu hakkında endişeliydi." şeklinde konuştu.

Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı
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