Daniel Rugani'nin Juventus'taki En Özel Anları Empoli altyapısından yetiştikten sonra 2012 yılında Juventus'a transfer olan Daniele Rugani, İtalya futbolunda geleceğin önemli savunmacılarından biri olarak gösteriliyor. 8 sezondur Juventus kadrosunda olan ve 94 maça çıkan Rugani'nin Torino ekibinin altyapısından başlayan macerasının en öne çıkan anları ekranlarınıza geliyor..

Empoli altyapısından yetiştikten sonra 2012 yılında Juventus'a transfer olan Daniele Rugani, İtalya futbolunda geleceğin önemli savunmacılarından biri olarak gösteriliyor. 8 sezondur Juventus kadrosunda olan ve 94 maça çıkan Rugani'nin Torino ekibinin altyapısından başlayan macerasının en öne çıkan anları ekranlarınıza geliyor.. Kaynak: Dugout