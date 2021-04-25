Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
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Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor

Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Curling A ve B Milli Takımları Erzurum Curling Salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

Curling A ve B Milli Takımları Erzurum Curling Salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

Curling Olimpik A ve Genç B Milli Takım sporcularının Erzurum kampı 12 Mayıs 2011 tarihine kadar Erzurum Curling Spor Salonu'nda devam edecek. Kampta 20 kadın, 20 erkek sporcu bulunuyor.

Milli Takımlar Haziran ayında Erzurum'da yapılacak Uluslararası Özel Turnuvaya hazırlanıyorlar. Milli takım, 2011 Temmuz ve Ağustos aylarında ise Avrupa'da düzenlenen özel turnuvalara katılacaklar. Milli Takım ayrıca Ekim 2011 ayında Erzurum'da organize edilecek olimpiyat elemelerine katılacak.

Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Murat Akın kampla ilgili şu bilgileri verdi: "Geçtiğimiz Temmuz ayından itibaren aralıksız olarak kamplarımız devam ediyor. Milli takımlarımız yoğun bir tempo ile çalışıyorlar. Haftada 6 gün antrenmanlar devam ediyor. Bu arada Curling Ligleri var onları da gerçekleştirdik. 2011 yılı içerisinde 284 maç yaptık. Maçlarda ve antrenmanlarda pandemi kuralları uygulanıyor. Sporcularımızdan hiç birisi hastalanmadı. Ramazan Bayramından sonra özel turnuvalara katılacağız. Erzurum'da Haziran ayında özel bir turnuva düzenlemeyi planlıyoruz. Erzurum'da bu sezon Ekim ayında Olimpiyat Elemeleri var onları da gerçekleştireceğiz."

Curling Milli Takım sporcularından Ayşe Gözütok, Muhammet Eren Yıldız ve Curling Milli Takım Antrenör Enes Taşkesen kampla ilgili yaptıkları değerlendirmede, "Bizler Erzurumlu olarak 11 yıldır bu sporla ilgileniyoruz. Bu sene farklı bir amacımız var kadın Milli Takım olarak A grubunda bulunuyoruz bunun dışında Ekim ayında Erzurum'da Olimpiyat elemeleri olacak hızlı bir şekilde ona hazırlanıyoruz, Erzurum'da kamplarımız devam ediyor, yurt dışı özel turnuvalara hazırlanıyoruz. Bir gün fitness bir gün buz olmak üzere haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. Milli Takım kampında 20 kadın, 20 erkek olmak üzere 40 sporcu bulunmaktadır" diye konuştular. - ERZURUM

Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor
Curling milli takımlarının Erzurum kampı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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