CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 21 Nisan Pazartesi bugün altında son durum ne? Reşat altın ne kadar?

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Peki, 21 Nisan 2025 Pazartesi tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 11:09 itibariyle yüzde 2,15 artışla 26879,50'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 11:09 itibariyle yüzde 0,60 artışla 26879,50'den işlem görüyor.

REŞAT ALTIN NE KADAR

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 11:09 itibariyle yüzde 0,60 artarak 28467,77'den işlem görüyor.