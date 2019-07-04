Cumhurbaşkanlığından S-400 açıklaması: Haftaya faaliyetlerini göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığından S-400 açıklaması: Haftaya faaliyetlerini göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400'lerin teslimatına ilişkin, "Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanlığından S-400 açıklaması: Haftaya faaliyetlerini göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'da STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde konuştu. Demir, S-400'lerin teslimatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.

Demir konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

''Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz"

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