Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendiğini açıkladı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendiğini açıkladı

Anadolu Ajansı / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus aşısının Türkiye'ye gelmesi ve Rusya'dan uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, bu hususta yakın vadede bir takvimin belirlendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus aşısının Türkiye'ye gelmesi ve Rusya'dan uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, bu hususta yakın vadede bir takvimin belirlendiğini bildirdi.

Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Rusya ile çok kapsamlı bir ilişki ağı bulunduğunu hatırlatan Kalın, yaptıkları görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları etraflı şekilde ele aldıklarını kaydetti.

Bu kapsamda ticari ilişkilerden turizme, enerji iş birliğinden Karabağ, Libya ve Suriye'ye kadar çok geniş perspektifte görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Kalın, "Bu ikili ilişkilerin seviyesine yakışır bir şekilde, özellikle bugün aşı ve turizm ile ilgili konularda, Sayın Bakanımız çok doyurucu ve kapsamlı bir sunum yaptı. Rus mevkidaşları da bunun notunu aldı." ifadesini kullandı.

Rus yetkililerin, Türkiye'deki kapanma, şimdiki kademeli açılma ile ilgili süreci ve vaka sayılarını yakından takip ettiğini aktaran Kalın, "Alınan tedbirler netice veriyor. En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz." diye konuştu.

Filistin konusu da gündeme getirildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da gündeme getirdiklerini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgenin jeopolitik gelişmeleriyle ilgili önemli hadiseler yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek. Filistin konusunu özellikle gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yaptığı görüşmede dile getirdiği gibi, Türkiye'nin ve Rusya'nın özellikle bu konuda birlikte hareket etmesi ve bu yaşanan katliama son verilmesi ile ilgili ortak adım atılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel barış ve huzurun sağlanması noktasında Rusya Federasyonu ile yakın iş birliğimizi devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendiğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendiğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendiğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendiğini açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendiğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendiğini açıkladı
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