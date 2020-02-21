: Erdoğan'dan 'ABD'den Patriot alacak mıyız?' sorusuna yanıt: İki sistemi de kullanabiliriz

21.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki Türkiye'nin ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi alacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili "Biz bu talebimizi Sayın Trump'a ilettik. Bize olumlu cevap vermediler" dedi.

Dün akşam saatlerinde ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemi almak için talepte bulunduğunu yazdı.

ERDOĞAN'A SORULDU

Bugün Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu soru da soruldu. Erdoğan şu cevabı verdi "Bizim S-400 konusu gündemdeyken o zaman Trump'a "Biz nasıl Rusya'dan S-400 aldıysak gelin siz bize de Patriot verin alalım" dedim. Biz tekdüze çalışmak istemiyoruz. S-400 de kullanabiliriz Patriot da kullanabiliriz. Onlar bize olumlu bir cevap vermediler veremediler."

NE OLMUŞTU?

Türkiye, ABD'nin Patriot satmaması üzerine Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'la yaptığı görüşmelerde; Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satılmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin bu şartlar altında S-400 almasına hak verdiğini ifade etti. Suriye'de Türk askerlerine Rusya destekli Esed Rejimi'nin hava saldırısı düzenlemesinin ardından da bir kez daha Türkiye'nin ABD'den Patriot alması gündeme geldi.

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