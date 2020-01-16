Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi

16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Konuşma esnasında kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere video üzerinden cevap verdi.

SÖZLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Erdoğan, ekranda yansıtılan kendisinin yerli otomobil sürdüğü anları salondakilere göstererek, "Dediler ki 'bak dışarıda' süremiyor" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı.

"60 YILLIK HAYAL GERÇEKLEŞECEK"

Erdoğan ayrıca, "2023 sanayi ve teknoloji stratejimizi paylaştık. 2022 yılında seri üretime geçecek Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil prototipini milletimizin takdirine sunduk. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştık. Bu süreci yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdürecek ve milletimizin hizmetine sunmayı başaracağız. Gemlik'te 1 milyon metrekarelik alanda üretim yapılacak. Teknoloji odaklı sanayi hamlesini başlattık. Geçtiğimiz yıl 136 milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgeleri düzenledik. Toplamda 212 binin üzerinde ilave istihdam oluşturacağız" dedi.

SAVUNMA SANAYİDE BÜYÜK BAŞARI

Savunma sanayi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Ülkemizi dış bağımlılıktan kurtarma amacıyla yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkardık. 2002 yılında sadece 62 savunma sanayi yürütülürken bugün 700'e ulaştı. Yıllık savunma sanayi cirosu 9 milyar dolara yaklaştı. İhracatımız 2,7 milyar dolara yükseldi. Milgem Projesi'nin 4'ncü gemisi Kınalıada'yı da teslim ettik. Milli Gemisavar Füzemizi yerleştirdik. Denizaltılarımızdan ilki olan Piri Reis'i havuza çıkardık. Anadolu Çıkarma Gemimizi Deniz Kuvvetleri envanterine alıyoruz" dedi.

ADALET

Erdoğan, "Mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığına kadar önemli mesafeler kat ettik. Hakim-savcı sayımızı 20 bin 629'a çıkardık. Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırdık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. İstinaftan ihtisaslaşmaya, HSK'dan askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform yaptık. Yargı Reformu Strateji Belgesini mayıs ayında milletimizle paylaştık. Hazırlanan 1. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki uygulama kazandırdık. İkinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz" şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeleyle ilgili konuşan Erdoğan, "Ülkemize saldırması için beslenen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, ezeceğiz. Terör örgütüne katılım durma noktasına geldi. 15 Temmuz'da milletimize kurşun sıkan FETÖ'yü devlet kurumlarından temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir. DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlarda 388 terörist etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ'nün kurumlardan temizlenmesiyle, güvenlik alanında başarılarımız arka arkaya gelmeye başladı. Polisimiz, jandarmamız, korucularımız hiçbir ayrım yok, el ele omuz omuza terörle mücadelelerini sürdürmektedir. Güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha da genişletiyoruz. MİT'in İstanbul Şubesi açılışını yapacağız. 1182 km'lik doğu sınırımızın 740 km'lik kısmını, batı sınırımızın da 350 km'lik kısmını gözetleme imkanına kavuşacağız" dedi.

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