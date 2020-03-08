Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nin bugün faaliyete geçerken, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılışın ardından ilk test sürüşünü de gerçekleştiren Erdoğan, sürüş esnasında Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçını takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılışın ardından otoyoldaki ilk test sürüşünü de gerçekleştirdi. Sürüş esnasında vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan ve onları selamlamayı ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da futbola olan tutkusunu gözler önüne serdi. RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇINI TAKİP ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü sırasında Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçının son anlarını radyodan takip etti. Erdoğan'ın bu anları kameralara yansıdı. Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi