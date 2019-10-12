Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu

12.10.2019 00:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Milli Takımının Arnavutluk'u mağlup etmesinin ardından sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı sosyal medyada gündem oldu.

"FRANSA KARŞILINDA BAŞARILAR"

Resmi Twitter hesabından mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcuların asker selamı verdiği fotoğrafı yayınlayarak, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerini kullandı.