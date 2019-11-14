Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli oyuncuları tek tek tebrik etti!

14.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 23:46

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, EURO 2020 biletini kazandı. Grupta oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Türkiye, puanını 20'ye yükseltti. İzlanda ise 16 puan ile 3. sırada kalarak, EURO 2020 şansını kaybetti.

Maçı tribünde takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı soyunma odasında ziyaret ederek tebrik etti.