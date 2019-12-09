Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı

09.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Libya arasında yapılan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmaları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Yunanistan'ı çıldırtan bu. Yunanistan'ın itiraz edebileceği bir boşluk yok." dedi.

"YUNANİSTAN'IN İTİRAZ EDEBİLECEĞİ BİR BOŞLUK YOK"

TRT canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında varılan anlaşmalarla ilgili olarak, "Bugün İstanbul'da Libya'dan bir bayan temsilci nasıl mutlu. Diyor ki 'Sayın Başkanım siz olmasaydınız, biz bu haklarımızı alamazdık. Şimdi biz bu haklarımıza kavuştuk. Libya halkı sizi şöyle seviyor, böyle seviyor' anlata anlata bitiremiyor. Bundan sonra böyle olmayacak, bizler de haklarımıza sahip çıkacağız.Türkiye hem karşı kıyı ülkesi olan Libya ile anlaşarak uluslararası deniz hukukuna uygun davranmıştır hem de Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Yunanistan'ı çıldırtan bu. Yunanistan'ın itiraz edebileceği bir boşluk yok." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"DİYALOG KANALLARINI YENİDEN CANLANDIRMAYA HAZIRIZ"

Ülkemizin her zaman barışçıl çerçevede olduğu görülmüştür. Yunanistan ile diyalog kanallarını yeniden canlandırmaya hazırız. Başbakan Miçotakis'e de bizzat ifade ettim, iki ülke arasında taze bir başlangıç olsun dedim. Ancak Yunanistan tarafından olumlu bir cevap alamadığımızı da belirtmek isterim.

YUNAN BASINI HÜKÜMETİ TOPA TUTTU

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat sonrası Yunanistan basını, Atina yönetimini topa tuttu. İki ülke arasındaki anlaşmanın, Yunanistan'ın bölgedeki gücünü felç ettiğini öne süren komşu basını, "Eğer savaş şimdi olmayacaksa ne zaman olacak?" başlıkları attı.