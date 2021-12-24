Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize karşı tavrı herkes tarafından biliniyor. Yüksek faiz politikasından ülkeye bir fayda gelmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta faize karşı olduğunu dile getiriyor.

DOLAR BİR GÜNDE 7 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ

Merkez Bankası da bu doğrultuda eylül ayından itibaren seri faiz indirimine geçti. Eylülden bu yana yani 4 aylık süreçte 500 baz puanlık faiz indirimine gidildi. Ancak bu hamleler sonrası dolar 18 lirayı aşarak rekor kırdı. Hükümetin "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin açıklanmasıyla ise dolar 18 liradan 11 lira seviyelerine geriledi. Bu hamleyle dolar bir günde 7 lira birden düştü.

"KENDİ ARKADAŞLARIMIZDAN DA YÜKSEK FAİZİ SAVUNANLAR OLDU"

Bugün ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusuna değindi. Dolardaki yükselişi uzunca bir süre faizleri artırarak durdurma baskısına maruz kalındığını belirten Erdoğan, tehditlere aldırmadan yeni ekonomi programını başlattıklarını ifade etti.

AK Parti içerisinde de yüksek faizi savunanlar olduğunu söyleyen Erdoğan, "Uzunca bir süre dövizdeki dalgalanmayı faizleri artırarak durdurma baskılarına maruz kaldığımızı hepimiz biliyoruz. Kendi arkadaşlarımız arasında da aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf etmek isterim." dedi.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

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