Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi , Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.

İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Görüşmede ayrıca, Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.