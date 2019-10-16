Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanların zoruna gitti: Erdoğan, Maas'ı aşağıladı

16.10.2019 22:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta yaptığı açıklamaları değerlendiren Alman Bild gazetesi, Erdoğan'ın Alman bakan için "acemi" dediğine dikkat çekti.

Alman gazete, Erdoğan'ın, "Türkiye'ye silah satmayacağız" diyen Maas ile dalga geçtiğini yazdı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuşmuştu: "Alman Dışişleri Bakanı çıkmış, haddini bilmez bir adam, 'Türkiye'ye silah satmayacağız' diyor. Aman yandık! Ben kaybetmem siz kaybedersiniz. Sen siyaseti de bilmiyorsun, siyaset acemisisin. Siyaseti bilsen böyle konuşmazsın. Sen satmadın da ne olacak yani, biz bittik mi?"

Dışişleri Bakanı Heiko Maas

SİLAH SATIŞINI ASKIYA ALAN ÜLKE SAYISI 10 OLDU

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı dünya gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışının askıya alan ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Almanya, Finlandiya, Norveç, Çekya, Hollanda, İsveç, İtalya ve İspanya yer alıyor.