Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlattığını duyurdu. 7 aylık maaşını bağışlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyaya 568 bin 750 TL bağışlamış oldu.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Erdoğan, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAMPANYAYA 568 BİN LİRA BAĞIŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu. Buna göre Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası'na 568 bin 750 TL bağışlamış oldu.

BAKANLAR VE VEKİLLER 5 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya duyurusunu yaptığı açıklamasında milletvekilleri ve bakanların kampanyaya 5 milyon lira bağışladığı duyurdu.