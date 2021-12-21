Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar piyasalarda deprem etkisi yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli TL mevduat sistemini anlatması sonrası vatandaş dün akşam 1 milyar dolarlık satış yaptı.

"HİÇBİR VATANDAŞIN TL'DEN DÖVİZE GEÇMESİNE İHTİYAÇ KALMAYACAK"

Yeni sistemi anlatan Erdoğan, "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

TBB BAŞKANI YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Erdoğan'ın açıklaması sonrası herkes, dövize endeksli TL mevduat sistemini araştırmaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yeni sistemin detaylarını anlattı.

Dövize endeksli TL mevduat sistemini anlatan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Bugün itibariyle bozmak istediğinizde neticede bu bir ürün. Size belli bir vade vereceğiz. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız. Şu anda bu sisteme kamu bankaları hazır. TL'niz var. Bugün itibariyle TL'nizi şubeye gittiğinizde ben bunu vadeli mevduat olarak değerlendirmek ve şu vadeyle değerlendirmek istiyorum. TL'nizi alıyorsunuz TL faiz oranı neyse vade sonunda o anaparanızı ve vade sonundaki faizini alıyorsunuz. Bugünkü kur üzerinden belli bir vadeyle size size faiz oranı vereceğiz. Buradaki vade konusu sizin tercihiniz çerçevesinde şekillenecek husus. Vade sonu geldiğinde bizim TL mevduat faiz oranı bugünkü getiriniz ile o günkü kur hangisi yüksekse ondan yararlanacaksınız. TL mevduat sahibi için bu. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesindeki paranızın geldiği nokta hangisi yüksekse onu alacaksınız. Yabancı para mevduatınız bozdunuz bugünkü kurdan yine belli bir vadeyle o ürünü aldınız. O ürünün vade tarihindeki kur bugünkü kur ya da o zamanki kur hangisi yüksekse o zamanki kurdan paranızı alırsınız. TL mevduata kur farkı gerçek kişi müşteriler için geçerli, tüzel kişiler için geçerli değil"

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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