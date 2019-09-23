Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük

23.09.2019 22:37

Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİklim Eylemi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğini sınır tanımayan bir küresel sorun olarak niteleyen Erdoğan, "Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz." ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'In konuşmasından satır başları şöyle;

Emaneti bir sonraki sahibine teslim edinceye kadar onu en iyi şekilde korumak zorundayız. İklim değişikliği sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Küresel sorunların çözümünde gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesi şarttır.

Sayın genel sekreter tüm ülkeler iklim değişikliği konusunda elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler Habitat ile beraber Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yürütüyor. Bu çalışma grubu iklim değişikliğiyle mücadelede somut etkilerini günlük hayatta da göreceğimiz kritik bir alanı teşkil ediyor.

Türkiye iklim değişikliğiyle başarılı mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SINIR TANIMAYAN KÜRESEL BİR ORUNDUR"

İklim değişikliği sınır tanımayan küresel bir sorundur.Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz.

"İKLİM DOSTU PROJELER İÇİN ÖENMLİ GELİŞMELER KAYDETTİK"

Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki beş yıllık dönemde 5 bin 600 kilometreye taşıyacak,i şehir içi raylı sistemleri yüzde 50 artıracağız.Ülkemiz genelinde iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli gelişmeler kaydettik.

"SIFIR ATIK PROJESİNİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Eşimin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi tüm şehirlerde ve kurumlarda benimsendi. Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 35'e taşıyacağız. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız.

PLASTİK POŞET KULLANIMINI 4'TE 3 ORANINDA DÜŞÜRDÜK"

Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük. 2023'te bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız.