Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Cami'nde kıldı. Erdoğan, bayram namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin S-400'lerle ilgili son durumu sorması üzerine Erdoğan, "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" dedi.

BAYRAMLAŞMA REKORU

Erdoğan, bir gazetecinin "Bayramlaşma rekoru oldu mu?" sorusu üzerine "Siz ne tahmin ediyorsunuz?" dedi. Gazetecinin "Cami, 30 bin kişilik olduğuna göre..." demesi üzerine Erdoğan'ın, "30 binin üzerine çıkmadık mı? Demek ki bayram namazına alışman lazım" diye yanıt verdi. Erdoğan, "30 binin üzerinde olduğunu arkadaşlar söylüyorlar. Aksatmadan bayramlaşmamızı yapmış olduk. Bu da öyle zannediyorum ki anlamlı bir buluşma oldu. Her şeyden önce, Ramazan Bayramı'mızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara Rabbim'in bizleri kavuşturmasını özellikle niyaz ediyorum. Alem-i İslam'ın, tüm insanlığın birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok farklı bir dönemde bayramı kutluyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e Rabbim bizleri kavuşturduğu gibi aynen bayrama da kavuşturdu. Böylece şu anda bayramla da müşerref olduk. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması." dedi.

"BİZ AMERİKA'YA KARŞI TEKLİFİMİZİ YAPTIK"

Erdoğan, bir gazetecinin S-400'lerle ilgili son durumu sorması üzerine, "S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika'ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gerek Amerika gerekse bizim tarafımızdan gelen heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika'ya siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriotlar konusunda da bize Amerika tarafından da S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Uluslararası ticarette kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereği. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Bunu Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız" diye konuştu.

"PARAMIZLA İSTEDİĞİMİZ HALDE BİZ BUNU ALAMIYORUZ"

Erdoğan, "ABD ile bir de NATO konsepti içinde stratejik ortaklık ilişkilerimiz bulunuyor. Stratejik ortak olarak da şu anda özellikle Amerika'nın terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir ve bu rakam öyle az rakamlar değil. Biz ise paramızla istiyoruz, paramızla istediğimiz halde biz bunu alamıyoruz. Bunlar da tabii düşündürücüdür ve zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram programının ne olduğunu sorulması üzerine, ağırlıklı olarak İstanbul'da olacağını belirtti. Açıklamanın ardından gazetecilerle bayram hatırası fotoğrafı çektiren Erdoğan, basın mensuplarına dilimlediği börekten ikram etti.

Kaynak: DHA