Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler daha da inecek, enflasyon da düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Faizler daha da inecek, enflasyon da düşecek" dedi.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da indirecek. Enflasyon da düşecek göreceksiniz. Turizmde son yılların en başarılı dönemini yaşıyoruz. Ülkemizin üzerine atılan ekonomi bombası da bu tuzakları kuranların elinde patladı. Artık herkes ekonomi ile spekülasyonlara kulaklarını tıkasın, işine odaklansın. Hemen yarın sabah işe koyulun. Türkiye üretmekle, istihdamla büyür ve zenginleşir. Bekleme dönemi sona erdi. Artık çalışma zamanı.