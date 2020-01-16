: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara uyarısı: Kendi kendinizin düşmanı olmayın

16.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:17

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara konusunda milyonları uyararak "Gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara konusunda şunları söyledi:

"Sigara başta olmak üzere, tütünle mücadele konusunda, tek tip sigara paketi uygulamasıyla bu alanda 7. ülke olduk. Tüm milletime sesleniyorum, gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin.

"DAHA ETKİN MÜCADELE YÜRÜTECEĞİZ"

Kimde sigara paketi yakalarsam almaya çalışıyorum. Zira onları bu beladan kurtarmak istiyorum. Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuaattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz."

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