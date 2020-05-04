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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde!
04.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Çiftçilere müjdeli haberi veren Erdoğan, "Sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını 1275 liraya çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde kademeli olarak normalleşmenin ayrıntılarını paylaşan Erdoğan, konuşmasının sonunda çiftçilere de müjdeli haberi verdi.

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI ARTTI

"Sözlerime yaklaşık 20 gün sonra başlayacak hasat dönemi öncesinde çiftçilerimize vereceğimiz müjdeyle bitirmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert ekmeklik buğdayın alım fiyatının ton başına 1350 liradan 1650 liraya, arpa alım fiyatının ise 1275 liraya yükseltildiğini açıkladı.

"BAKLİYATTAKİ PRİM VE DESTEK ÖDEMESİ DE TON BAŞINA 800 LİRA"

Çiftçilere hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3500 lira, yeşil mercimekte 3200 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır" ifadelerini kullandı.

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