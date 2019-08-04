Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunu test etti

11 milyar dolara mal olan 426 kilometrelik İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun 192 kilometrelik son kesimi ve Türkiye'nin 10. şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa'nın Badırga Bölgesi'nde yapılan törenle hizmete açıldı. Mevcut yolu 100 kilometre kısaltan yeni otoban yıllık 3,5 milyar lira zaman ve yakıt tasarruf sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından otoyolu kendi kullandığı makam aracıyla test etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan yeni otoyol için Bursa'da düzenlenen açılış törenine katıldı. Otoyol üzerinde bulunan Bursa Batı Gişeleri önünde yapılan törende halka seslenen Erdoğan, törenin ardından kendi makam arabasıyla otoyolu test etti.

KADINLARA ÇAY İKRAM ETTİ

Bir süre makam aracını kendi kullanan Cumhurbaşkanı yine aynı törende açılışını yaptığı Bursa Şehir Hastanesi'ne gitmek üzere otobüse bindi. O esnada Erdoğan'ı görmek için yolda bekleyen kadınlar Cumhurbaşkanını çaya davet etti. Erdoğan bu davete tepkisiz kalmayarak kadınlara doğa dostu çay dağıttı. Cumhurbaşkanı tüm çayları dağıttıktan sonra hastaneye gitmek üzere ayrıldı.

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Kaynak: İHA