Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı

28.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'i yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşılaştığı Roma müsabakası için Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek, turuncu-lacivertli takıma destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.