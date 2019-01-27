Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yaşanan doğal afetin yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar verdiğini belirterek, "Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

"Bir süredir Antalya'mızı etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu felaketlerde malları zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

100 MİLYON LİRA MADDİ ZARAR OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR

Antalya her seferinde yaralarını sarıp hedefine yürümeyi başarmış bir şehrimizdir. Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. Bununla ilgili olarak ilgili bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre yaklaşık 100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir.

GEREĞİ NEYSE YERİNE GETİRECEĞİZ

Bütün bunlardan hareketle de gereği neyse bizler de yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan sert rüzgarlar insan tedbirini aşan afetler dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. Tüm Antalya'mıza geçmiş olsun temennisini burada ifade ediyorum."