: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı TİHA hakkında ilk kez konuştu: İlk test uçuşu başarılı geçti

10.12.2019 00:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) hakkında ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK envanterine ne zaman girecek takvim belli mi?" sorusuna, "Kesin bir şey söylemeyeyim. Özdemir Bey ve evlatları söylerse daha isabetli olur." cevabını verdi.

"İLK TEST UÇUŞUYDU, BAŞARILI GEÇTİ"

Akıncı TİHA'nın ilk test uçuşunun başarılı geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taşıdığı yük itibarıyla çok önemli. Dünyada belki üç beş ülke bunu şu anda yapabilir durumda. Bayraktar ailesini özellikle tebrik ediyorum. Biz bunları ilk istediğimizde ABD bize vermiyordu. Şimdi bunları kendimiz yapar haline geldik. Elimizde SİHA'lar, İHA'lar olmasaydı terörle mücadeleyi nasıl yapardık. İnlerine gireceğiz diyoruz ya. Bunlarla koordinatlar tespit ediliyor, F-16'lar imha ediyor. SİHA'lar hem tespit hem de imha ediyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde görücüye çıkan Akıncı TİHA, geçtiğimiz günlerde ilk kez havalandı. Akıncı TİHA'nın gökyüzündeki anlarını paylaşan Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.

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