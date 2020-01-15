: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne yapılan başvuru sayısını açıkladı

15.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da, Akıllı Şehirler Kongresi Programı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 92 bin 741 başvuru olduğunu duyurdu.

TOPLAM BAŞVURU SAYISI 1 MİLYON 92 BİN 741

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir adım attık dedik ki, çevre şehircilik bakanlığımız 100 bin sosyal konut inşasına başlayacak. Müracaatlar şuan itibariyle bitmiş durumda. Genel toplam 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor, demek ki halkımız şu anki yönetimine güveniyor. Söylenen neydi? 'Konut satışı olmuyor, konutlar satılmıyor.' Siz güven verirseniz benim halkım senden gelip konut alır. Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner" şeklinde konuştu.

"SANAT OCAKLARI TÜTMEYEN BİR ŞEHRİN AKLI DA OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan akıllı şehir için huzurun önemine değinerek, "Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur. Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz" diye konuştu.

"DÜNYA PAZARINA İHRACATÇI OLARAK GİRECEĞİZ"

Akıllı şehir uygulamalarında pazar büyüklüğü hakkında konuşan Erdoğan, "Rastgele, keyfe keder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz. Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz. Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış" ifadelerini kullandı.

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