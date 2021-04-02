Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez

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"Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı vermesini öngörüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını söylemek Yiğit Bulut'a düşmez. Merkez Bankası tamamen bağımsızdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Bulut, Merkez Bankası'nın yeni başkanla nasıl bir faiz politikası izleyeceğinin sorulması üzerine "Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını söylemek Yiğit Bulut'a düşmez. Merkez Bankası tamamen bağımsızdır." ifadelerini kullandı.

Yiğit Bulut Merkez'in faiz politikasına ilişkin şunları söyledi:

"Herkes niyet okuma yapıyor. Merkez Bankası şunu yapacak, bunu yapacak.... Merkez Bankası Başkanı diyor ki, bütün araçları kullanarak... Faizi indirmek, çıkarmakta bir araçtır. Bütün araçları kullanırım derken, faizi de kullanabilirim, başka araçları da. Onun için kimse niyet okumasın.

"BENİM BİR ÖNGÖRÜM YOK"

Malesef ekonomi yayınlarında bu çok fazla yapılıyor. Benim bu konuda bir öngörüm yok. Olmaması da çok normal.

"15 NİSAN'I BEKLEYELİM"

Merkez Bankası Başkanı ve üyeler piyasa koşulları gereği bir karar alıyor. Bu faizi artırmakta olabilir, çıkarmakta, sabit bırakmakta. Onun için ben faiz kararı için herkesin 15 Nisan'ı beklemesini tavsiye ediyorum"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan 'Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?' sorusuna yanıt: Bana düşmez
Haber Yorumları (1)
EMRE EFEKAN: ulen jöleli yaktın bizi.
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