Çukurova basketbol, Canik'i konuk edecek

MERSİN'i Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü'nde (ÇBK) Başantrenör Olcay Orak, Canik Belediyespor maçına iyi başlamaları ve kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları halinde, müsabakadan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi.

MERSİN'i Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü'nde (ÇBK) Başantrenör Olcay Orak, Canik Belediyespor maçına iyi başlamaları ve kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları halinde, müsabakadan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 25'inci haftasında kendi evinde oynayacağı Samsun Canik Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Servet Tazegül Spor Salonu'nda Başantrenör Olcay Orak nezaretindeki antrenmana tam kadro çıkan Mersin temsilcisi, ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Canik maçına ilişkin açıklama yapan Orak, "Kendi basketbolumuzu oynadığımızda kazanacağımızı düşünüyoruz. 12 galibiyetimiz var. Canik ve Adana Basket maçını kazanıp 14 galibiyetle ligi istediğimiz sıralamada bitirmek istiyoruz. Canik takımının 1 galibiyeti bulunuyor. Takım olarak maça iyi başladığımız takdirde, bizim açımızdan çok iyi bir maç olacaktır" dedi.Takım kaptanı Yeliz Doğan ise, "Normal sezonu güzel bir şekilde bitirmemiz için son 2 maçımızı kazanmamız lazım. Maça iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, galibiyet almak istiyoruz" diye konuştu.

Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ