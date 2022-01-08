Çubuk Kadın Kooperatifi, yeni yönetimle ve yeni projelerle Çubuk'a değer katacak

Çubuk'ta 2 yıl önce kurulan Kadın Kooperatifi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesinde 1. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

Toprağın bereketini üretime dönüştürecek, alın teriyle ekmeğini kazanacak, emeği ile hayata sevgi ve merhamet verecek, şehir ekonomisinde "Benim de katkım olsun" diyen kadınlar, kurdukları kooperatifle iş gücüne ve ekonomiye büyük katkı sağlayacaklar. Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada S.S. Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu oy birliği ile seçildi. Girişimci kadınlardan oluşan yeni üyelerden oluşan kooperatif, ilçede kadın istihdamını ve yöresel ürünlerin katma değerlerini artırmak amacıyla hayallerinin peşinden koşacak.

Ekonomiye kadın eliyle doping yapılacak

S.S. Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saliha Demir, Türkiye'deki kadın kooperatiflerinden çok farklı çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kaymakamlık, belediye, üniversite ve bakanlıklarla iş birliği içerisinde projeleri hayata geçireceklerini anlatan Demir, büyük bir azim ve aşkla yola çıktıklarını vurguladı.

Üreten, üretmeyi seven, bu şehir ve bu vatan için bir hayali olan herkesi kooperatiflerine beklediklerini kaydeden Demir, şunları söyledi:

"Yıllardır hayal ettiğimiz ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz hayalimizi sonunda gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldik. Bu yola çıkarken bize güç ve ilham verense üzerinde binlerce yıllık kadim bir kültürü yaşatan Anadolu topraklarının bereketi ve o bereketi yüzyıllardır nesilden nesile aktaran Anadolu kadını oldu. Damarlarımızda bulunan bu anlayış ve birikimle kurduğumuz S.S. Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Türkiye'de bugüne kadar olmayanları hayata geçirerek kadın emeğini, azmini, becerisini ekonomiye kazandırmakla birlikte elde edilenlerle ilçede bireysel ve sosyal dönüşümün başlangıç öğelerinden biri olmayı amaçlıyoruz."

Kadınların ürettikleriyle sadece aile bütçelerine katkı vermekle kalmayacağını dile getiren Demir, hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğunu ifade ederek, "Kurumlarımız gereken desteği gerektiği şekilde vermesi halinde hayata geçireceğimiz projeyle artık kadınlarımız sadece aile bütçelerine katkı vermekle kalmayacak ilçe ve ülke ekonomisine de çok büyük katkı verecektir. Gerek ürünlerimiz gerekse üretim yöntemlerimizle gelenekseli inovasyonla birleştirerek dünyada sayılı markalar haline geleceğiz. Bizim hayalimiz de hedefimiz de budur" diye konuştu.

Yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri görüşlerini paylaştı

Genel Kurulun dilek ve öneriler bölümünde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri de belirlenen hedeflere ilişkin görüşlerini paylaştı.

İlk olarak sözü alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mükremin Şahin, "Kooperatif, üniversite ve belediye işbirliği bugüne kadar olmayan bir yöntem. Bu kooperatifle bu başarılmış olacak. Türkiye'de olmayanı burada bulunan ve bu ilçedeki kadınlar üretecekler. Bununla da kalınmayacak burada eğitimler verilecek, insanlara dokunulacak. İnsan emeğini yüceltmek ve bunun sürdürülebilir hale getirmek çok kıymetli" diye konuştu.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlının ilçeye ve ilçe insanına faydalı olmak için bir çok alanda çalışmalar yürüttüğünü dile getiren AYBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Recep Yiğit ise "Üniversite tüm imkanlarıyla kadınlarımızın istihdamına destek olmak amacıyla kooperatife gerekli desteği verecektir. Bizler hem eğitimler anlamında hem de danışmanlık anlamında her zaman yanınızdayız. Rektörümüz İbrahim Aydınlı bey de bu konuda çok duyarlı. Biz nasıl ilçeye ve bölgeye yardımcı oluruz diye sürekli bir çaba içerisinde" ifadesini kullandı.

Kadın Kooperatifi'nin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Ayşenur Yiğit ise, "Sizlerle bulunduğum bu aile ortamındaki koşullarla çok daha farklı olduğumu, bazı şeylere çok daha ciddi bakıldığını gördüm. Çok titiz bir çalışma ile yola çıkılıyor. İyi ki gelmişim, iyi ki bu ailenin ferdi olmuşum" dedi.

İlçede yaptıklarıyla kadın girişimciliği ile ön plana çıkan Hülya Elma'da, "Kooperatifçilik hakkında çok şey bilmiyorum ama iş deneyimimin bana gösterdiklerine göre azmi ve hayalleriyle çok hızlı gelişecek bir organizasyonu görüyorum. Bu kadar doğru bir adımı bir arada atan ve bu kadar güzel yapabilecek bilgi ve birikime sahip daha farklı bir grup hiç görmedim. Gerçekten bu ekip çok başarılı olacak. Ben de böyle bir kooperatifin ortağı olmaktan çok gurur duyuyorum" diye konuştu. - ANKARA