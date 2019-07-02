Cristiano Ronaldo'nun En İyi Üç Real Madrid Başlığı
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki ilk üç golünü tekrar yaşayın. CR7, Los Blancos ile kariyeri boyunca şaşırtıcı goller attı ve Manchester United, Sevilla FC ve FC Barcelona'ya karşı liderleri Madrid'deki görevinde en iyiler arasındaydı.
Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki ilk üç golünü tekrar yaşayın. CR7, Los Blancos ile kariyeri boyunca şaşırtıcı goller attı ve Manchester United, Sevilla FC ve FC Barcelona'ya karşı liderleri Madrid'deki görevinde en iyiler arasındaydı.
Kaynak: Dugout
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