Cristiano Ronaldo hayranı berber sanatını konuşturdu! Topladığı saçlarla futbolcunun silüetini yaptı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya hayran olan berber, topladığı saçlarla Ronaldo'nun silüetini yaptı. Müşterilerinden kalan saçları atmayıp biriktiren kuaför, bunlarla ortaya Ronaldo'nun silüetini çıkardı. Uzun uğraş veren berberin emeği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Böyle sanat görülmedi! Ronaldo'nun hayranları her geçen gün farklı şekillerle futbolcuyu ölümsüzleştirmeye devam ediyor. Portekizli starın resmini ve heykeli yapanların ardından şimdi de saçlarla silüetini ortaya çıkaran oldu. Ronaldo'nun hayranı olan berber, müşterilerinden kalan saçları atmayıp, yaşayan efsanenin yüzü için kullandı. Ortaya inanılmaz bir görüntü çıktı. Uzun ve yoğun emek veren berber, sosyal medyada büyük ilgi gördü.