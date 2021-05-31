Cristiano Ronaldo hayranı berber sanatını konuşturdu! Topladığı saçlarla futbolcunun silüetini yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo hayranı berber sanatını konuşturdu! Topladığı saçlarla futbolcunun silüetini yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya hayran olan berber, topladığı saçlarla Ronaldo'nun silüetini yaptı. Müşterilerinden kalan saçları atmayıp biriktiren kuaför, bunlarla ortaya Ronaldo'nun silüetini çıkardı. Uzun uğraş veren berberin emeği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Böyle sanat görülmedi! Ronaldo'nun hayranları her geçen gün farklı şekillerle futbolcuyu ölümsüzleştirmeye devam ediyor. Portekizli starın resmini ve heykeli yapanların ardından şimdi de saçlarla silüetini ortaya çıkaran oldu. Ronaldo'nun hayranı olan berber, müşterilerinden kalan saçları atmayıp, yaşayan efsanenin yüzü için kullandı. Ortaya inanılmaz bir görüntü çıktı. Uzun ve yoğun emek veren berber, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cristiano Ronaldo hayranı berber sanatını konuşturdu! Topladığı saçlarla futbolcunun silüetini yaptı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Antony Blinken Hasan Polatkan Süleyman Soylu
Magazin Alişan Demet Evgar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Merih Demiral Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cristiano Ronaldo hayranı berber sanatını konuşturdu! Topladığı saçlarla futbolcunun silüetini yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:58:22. #1.16#

title