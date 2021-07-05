Cristian Sapunaru Rapid Bükreş'e transfer oldu
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Cristian Sapunaru Rapid Bükreş'e transfer oldu

Cristian Sapunaru Rapid Bükreş'e transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Cristian Sapunaru, Rapid Bükreş ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Cristian Sapunaru, Rapid Bükreş ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak ayrılan Rumen stoper Sapunaru ülkesine döndü. Romanya ekiplerinden FC Rapid Bükreş ile anlaşan Cristian Sapunaru 2 yıllık sözleşme imzaladı. 6 yıl sonra yeniden Rapid Bükreş ile anlaşan Cristian Sapunaru, "Çok uzun zamandır beklediğim bir an, eve döndüm. Yeniden forma giymek için sabırsızlanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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