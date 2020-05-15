Cris'in Le Mans'a Attığı İlginç Gol 13 Mayıs 2006'da Olimypik Lyon ve Le Mans arasında oynana ve Lyon'un 8-1 galip geldiği maçta Cris, futbol sahalarından ender görülen ilginç bir gol atıyor. Le Mans kalecisinin topu kontrol ettikten sonra oyunu başlatmak için vurduğu degajı sırtıyla karşılayan Cris, topu rakip ağlarla buluşturuyor.

13 Mayıs 2006'da Olimypik Lyon ve Le Mans arasında oynana ve Lyon'un 8-1 galip geldiği maçta Cris, futbol sahalarından ender görülen ilginç bir gol atıyor. Le Mans kalecisinin topu kontrol ettikten sonra oyunu başlatmak için vurduğu degajı sırtıyla karşılayan Cris, topu rakip ağlarla buluşturuyor. Kaynak: Dugout