Cris'in Le Mans'a Attığı İlginç Gol
13 Mayıs 2006'da Olimypik Lyon ve Le Mans arasında oynana ve Lyon'un 8-1 galip geldiği maçta Cris, futbol sahalarından ender görülen ilginç bir gol atıyor. Le Mans kalecisinin topu kontrol ettikten sonra oyunu başlatmak için vurduğu degajı sırtıyla karşılayan Cris, topu rakip ağlarla buluşturuyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:11
13 Mayıs 2006'da Olimypik Lyon ve Le Mans arasında oynana ve Lyon'un 8-1 galip geldiği maçta Cris, futbol sahalarından ender görülen ilginç bir gol atıyor. Le Mans kalecisinin topu kontrol ettikten sonra oyunu başlatmak için vurduğu degajı sırtıyla karşılayan Cris, topu rakip ağlarla buluşturuyor.
Kaynak: Dugout