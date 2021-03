COTİ Coin nedir? COTİ Coin yorum ve grafiği

COTI bugünkü fiyatı ₺2,92 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.777.730.979 TRY. COTI son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #140, piyasa değeri ₺1.955.053.791 TRY. Dolaşımdaki arz 669.740.238 COTI coin ve maksimum seviyede. 2.000.000.000 COTI coin.

COTİ COİN NEDİR?

COTI, kuruluşların kendi ödeme çözümlerini oluşturmasının yanı sıra zamandan ve paradan tasarruf etmek için herhangi bir para birimini dijitalleştirmesine olanak tanıyan ilk kurumsal düzeyde fintech platformu olarak kendisini pazarlamaktadır.

COTI, merkezi olmayan ödemeler için optimize edilmiş ve tüccarlar, hükümetler, ödeme DApp'leri ve stabilcoin ihraççıları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış dünyanın ilk blok zinciri protokollerinden biridir.

COTI Pay ilk uygulamadır. Kendisini blok zincirinde tamamen kapsayan bir finans olarak tanımlıyor. COTI Group, 2017 yılının Mart ayında, Staking Platformu ise 1 Ocak 2020'de hizmete girdi.

Gecikme, ücretler, küresel katılım ve riskler dahil olmak üzere geleneksel finansla ilgili tüm zorlukları karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir ekosistemdir. Bu, DAG tabanlı protokolün yanı sıra tamamen ölçeklenebilir, özel, kapsayıcı ve hızlı bir altyapı aracılığıyla yapılır.

Ekosistem, DAG tabanlı blok zinciri, güven kanıtı fikir birliği algoritması, multiDAG, GTS (Küresel Güven Sistemi), evrensel bir ödeme çözümü ve bir ödeme ağ geçidine sahiptir.

OTI'nin Kurucuları Kimlerdir?

COTI, Samuel Falkon ve David Assaraf tarafından kuruldu.

Samuel Falkon, COTI Group'un kurucu ortağıdır ve COTI Group'ta iş geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Paywize'de baş gelir sorumlusu ve Gil Scott Ltd.'nin kurucusudur.

David Assaraf, COTI Group'un kurucu ortağıdır ve aynı zamanda Frequants'ı kurmuştur ve bir eğlence parkında yönetim kurulu üyesidir.

COTI'yi Benzersiz Yapan Nedir?

COTI'yi benzersiz kılan şey, COTI'nin platformudur.

Bu platform, şirketlerin zahmetsizce gelişmiş fintech ürünleri oluşturmasına ve zamandan, veriden ve paradan tasarruf etmesine olanak tanır. COTI pay, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ödemeler açısından her türlü ödeme türünü işleyebilir. Buna kripto ve sabit paraların yanı sıra kredi kartları ve hatta yerel paralar da dahildir. Mevduat ve kredilerden faiz kazanılan, önyükleme yapmak için yerleşik finansmanı vardır. Bu aynı zamanda beyaz etiketli ödeme ağıyla da bağlantılıdır.

Geleneksel ödeme sistemleri hem satıcılara hem de müşterilere yıllık bazda milyarlarca dolara mal oluyor. Bu nedenle, beyaz etiketli ödeme ağı, dijital cüzdan, madeni para ve çok daha fazlasıyla serbestçe işlem yapan kullanıcılar ve tüccarlar için küresel bir ödeme ağıdır.

COTI aynı zamanda fiyatı sabit olan madeni paraların oluşturulması için optimize edilmiş dünyanın ilk platformudur. Bu nedenle, bir kullanıcı kendi sabit madeni parasını çıkarabilir ve hem parası hem de verileri üzerinde tam kontrol sahibi olabilir.

Dolaşımda Kaç COTI (COTI) Coin Vardır?

COTI (COTI) maksimum 2.000.000.000 COTI madeni paraya sahiptir.

COTI Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

COTI, DAG protokolüne ve Trustchain algoritmasına dayalı bir altyapıya sahiptir. Bu altyapı katmanının üzerinde, Coti X olarak bilinen hizmetler katmanı yer alır. Coti X, KYC ve uyumluluk, birlikte çalışabilirlik değişimi, alıcı-satıcı korumaları ve kararlılık çerçeveleri sunar. Ardından, harici olarak geliştirilmiş sabit paralar, harici olarak geliştirilmiş ödeme uygulamaları ve çok daha fazlasını sunan COTIPLAY katmanına sahipsiniz.

COTI, zincirlemeye dayalı veri yapısı olarak bir karma tablo kullanır. Bu, blok zincirinin kendisinin müşterilerin bilgi işlem ve mahremiyetini güvence altına alabileceği anlamına gelir. COTI protokolleri, sistemi hem alıcılar hem de satıcılar için çok daha güvenli hale getirdi.

Bu nedenle COTI, veri bütünlüğünün yanı sıra gizlilikle ilgili sağlam siber güvenlik önlemleri sağlayan bir ekosisteme sahiptir.

COTI cüzdanı, React Native Framework tabanlıdır ve platformlar arası işlevsellik ve taşınabilirlik sağlar. COTI cüzdanı, kullanıcı kimlik bilgilerini gerektirir ve düğüm yöneticisi ile bir bağlantı kurmak için 2FA oturum açma ile eşleştirilir. Bu kurulduktan sonra, tüm iletişim cüzdanın tohumunu gerektirir. Bu, tüm mesajların doğrulandığı ve bu sistem içinde sahtekarlık veya manipülasyonun mümkün olmadığı anlamına gelir.