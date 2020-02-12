Coşkunöz, Romanya tesisinde bu yıl üretime başlayacak

12.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:24

Coşkunöz Holding, 2019 yılında 330 milyon Euro'luk ciro ile yüzde 15 büyüme kaydetti. Holding CEO'su A. Erdem Acay, 2020 yılında yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarına devam ederken 25 milyon Euro yatırım yaptıkları Romanya'daki üretim tesisinin de açılışını gerçekleştireceklerini açıkladı.