Coşkunöz Holding'in AB projesi TÜBİTAK'ta başarı hikâyesi oldu Coşkunöz Holding, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı kapsamında yürüttüğü Friction Harmonics projesi ile TÜBİTAK'ın başarı hikayeleri arasında yer aldı.

Coşkunöz Holding, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı kapsamında yürüttüğü Friction Harmonics projesi ile TÜBİTAK'ın başarı hikayeleri arasında yer aldı. 2020 yılı içerisinde tamamlanacak proje ile özel bir kaynak metodu olan sürtünme karıştırma kaynağının birleştirme kusurlarını tespit edebilecek cihazın geliştirilmesi ve dağıtım ağının kurulması hedefleniyor. Mevcut pazarda hali hazırda yüzde 100 çözümü bulunmayan "kissing bond" hatasının tespit edilmesini sağlayacak cihazın uzay, havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanılması öngörülüyor.

Coşkunöz Holding'in kurumsal stratejileri doğrultusunda oluşturulan teknoloji yol haritaları ve bu kapsamda seçilen Ar-Ge projeleri uluslararası alanda karşılık bulmaya devam ediyor. Holding'in HORIZON/UFUK 2020 kapsamındaki Friction Harmonics projesi, TÜBİTAK'ın başarı hikayesi sayfasında geniş yer buldu.

Coşkunöz Holding Ar-Ge Direktörü Volkan Akıncı, HORIZON 2020 ve Friction Harmonics projesi hakkında bilgi vererek, "HORIZON 2020, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu bir hibe programı. Biz de 2017 yılı itibarıyla ortaklı projelerdeki odağımızı Avrupa Birliği fonlarına yönelttik. Ekibimizin network oluşturma konusundaki fedakarca çalışmaları ve geçmişte yapılan projelere ait çıktıların uluslararası alanda karşılık bulması sonucunda da iki HORIZON 2020 ve üç Eureka projesine bütün tasarım ve üretim süreçlerinde görev alacak şekilde dahil olmayı başardık. Bu sayede 2019 yılında, HORIZON 2020 programında Türkiye'nin diğer sayılı firmalarının da içinde olduğu en başarılı10 firma arasına girmeyi başardık. Bu projeler arasında yer alan Friction Harmonics'te ciddi ilerlemeler kaydetmiş durumdayız. 2018'de başladığımız ve bu yıl Ekim ayında bitirmeyi öngördüğümüz projemizin TÜBİTAK'ta başarı hikayesi olarak yer alması bizlere büyük gurur verdi" dedi.

Pazarda çözümü olmayan hatayı yüzde 100 tespit edecek cihaz

Friction Harmonics projesi Coşkunöz Holding, TWI (İngiltere), RISE (İsveç), Vermon (Fransa) ve IKH (Yunanistan) konsorsiyumu ile yürütülüyor. Proje ile başta ürün/kazanım sürtünme karıştırma kaynağında oluşan hataların yüzde 100 kontrolünü sağlayacak bir cihaz üretilmesi hedefleniyor. Özellikle mevcut pazarda hali hazırda bir çözümü bulunmayan "kissing bond" hatasının tespit edilmesini sağlayacak cihaz; uzay, havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanılabilecek. Son montajı da Coşkunöz tarafından yapılacak cihazın, Avrupa ve Amerika pazarlarına yönelik ihracatta da olumlu bir etki bırakacağı öngörülüyor.

Çalışanlarının mesleki gelişim ve donanımlarına büyük önem veren Coşkunöz Holding ayrıca, cihazın üretim, sertifikasyon ve doğrulama süreçlerinde yetiştirilecek personeller ile bilginin daha hızlı yayılmasını ve kalifiye insan kaynağı potansiyeline değer katmayı hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA