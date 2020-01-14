Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İl Milli Eğitim’den ortak proje

14.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:45

Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hayata geçirdiği "Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz" adlı projeyle üç yılda 100 okul müdürünü liderlik gelişim programına alacak.