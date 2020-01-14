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Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İl Milli Eğitim’den ortak proje

Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hayata geçirdiği "Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz" adlı projeyle üç yılda 100 okul müdürünü liderlik gelişim programına alacak.

14.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:45
Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İl Milli Eğitim’den ortak proje

Eğitim Vakfı ve İl , hayata geçirdiği "Sizin Eseriniz, Bizim Geleceğimiz" adlı projeyle üç yılda 100 okul müdürünü liderlik gelişim programına alacak.

Kaynak: Dunya.com

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