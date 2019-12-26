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Coşkunöz Alabuga “Yılın En Aktif Yatırımcısı” oldu

Coşkunöz Holding'in Rusya'da faaliyet gösteren Coşkunöz Alabuga şirketi, Tataristan'da düzenlenen "Yılın Yöneticisi" Cumhuriyetçi Halk Yarışması'nın "Yatırım Faaliyeti" kategorisinde "'Yılın En Aktif Yatırımcısı" ödülünü aldı.

26.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:04
Coşkunöz Alabuga “Yılın En Aktif Yatırımcısı” oldu

Holding'in 'da faaliyet gösteren Coşkunöz Alabuga şirketi, 'da düzenlenen "Yılın Yöneticisi" Cumhuriyetçi Halk Yarışması'nın "Yatırım Faaliyeti" kategorisinde "'Yılın En Aktif Yatırımcısı" ödülünü aldı.

Kaynak: Dunya.com

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