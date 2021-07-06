Çorum'da biçerdöverlere sıkı denetim
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Çorum'da biçerdöverlere sıkı denetim

Çorum'da biçerdöverlere sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum'da 2020-2021 yılı üretim sezonunda biçerdöverle hububat hasadı başladı.

Çorum'da 2020-2021 yılı üretim sezonunda biçerdöverle hububat hasadı başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2020 yılı biçerdöver talimatına uygun olarak İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca kontrollere başlanıldı. İlimizde üretimi yapılan hububatın büyük bir çoğunluğu biçerdöverle hasat edilmektedir. Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir ve bu kayıplar nedeniyle Milli Ekonomimiz zarar görmektedir. Bu amaçla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından İl Biçerdöver Kontrol ekipleri oluşturularak Tarım ve Orman Bakanlığının 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hazırlanan Valilik makamının 2021/1 No'lu tebliğleri gereği hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrolleri yapılacaktır. Çiftçilerimizin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için köy muhtarlıkları aracılığıyla, bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları, ilgili uygulama talimatı ile belediye başkanlıklarımız ve köy muhtarlıklarımıza gönderilen Valilik Tebliğinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve yüzde 2'nin üzerinde tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir" dedi.

İl Müdürü Orhan Sarı, "Dane ve sap kaybı milli bir kayıptır. Biçerdöver operatörleri dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Her sene olduğu gibi bu yılda hasat süresince sahada olacağız. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz. İlimiz merkezde çiftçilerimiz dane-sap kayıpları ile ilgili şikayetlerini 0364-213 83 26 dahili 1031 hattından biçerdöver il koordinatörümüze iletebilirler. Unutmayalım ki dane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına dane kaybı önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir. Hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı geçmesini dileriz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Çorum'da biçerdöverlere sıkı denetim
Çorum'da biçerdöverlere sıkı denetim
Çorum'da biçerdöverlere sıkı denetim
Çorum'da biçerdöverlere sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çorum'da biçerdöverlere sıkı denetim - Haberler Ekonomi
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