Çorum'da 10 porsiyon tavuklu pilav yiyene bin lira para ödülü veriliyor

Çorum, Yeniyol Mahallesi, Gazi 1'inci Sokak'ta bulunan restoranın işletmecisi Burak Karaca, 'Pilavını ye ödülünü al' sloganıyla bir yarışma düzenledi. 10 porsiyon tavuklu pilav yiyen müşterilere bin lira para ödül verileceği duyurulurken, birçok kişi ödülü almak için iş yerine müracaatta bulunuyor. Yoğun katılımın olduğu yarışmaya kayıtlarını yaptıran müşteriler, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan yarışmada ise birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. İşletmede, sadece 2 kişinin para ödülüne layık görüldüğü yarışmada, pilav yiyen katılımcılardan da ücret alınmıyor.

"ASLINDA ÇOK BASİT"

İşletmeci Burak Karaca, para ödülünü almanın basit olduğunu belirterek "Müşterilerimizin para kazanması aslında çok basit. Elbette bazı şartlarımız var. Şartlarımız ise gayet basit. 10 porsiyon pilav yiyebilen herkes bin lira para ödülü kazanıyor. Kazananlara da masanın üstünde bekletilen parayı hemen ödüyoruz. Süre sınırımız yok. İstediği zaman mola verebiliyor. Mola süresini kendisi ayarlıyor. Erkeklerde 10, kadınlarda ise 8 porsiyon. Yani 10 porsiyon yediğinde ise müşteri para ödülünü alıp gidiyor" dedi.

'Pilavını ye ödülünü al' yarışmasının 3 gün önce başladığını, müşterilerin yarışmaya yoğun ilgisi olduğunu anlatan Karaca, yarışmada sadece 2 kişinin belirtilen şartları yerine getirip bin lira para ödülü aldığını söyledi.

"PİLAVI YEDİM PARAMI DA ALDIM"

Katıldığı pilav yeme yarışmasında para ödülünü kazanan Abduranman Çoşkun da "Güzel bir yarışmaydı. 11 porsiyon pilavı ve 11 adet ayranı içtim paramı da aldım mutlu da oldum" diye konuştu.

"CANLI YAYINDA GÖRDÜM"

İşletmede para ödülünü kazanan diğer müşteri Mehmet Özkaya ise "Yarışmayı canlı yayında gördüm ve bende bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Başta zor gibi gözükse de 10 porsiyon pilavı yemeyi başardım, bin lira parayı aldım" dedi.

Kaynak: DHA