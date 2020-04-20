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İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil

Ipsos araştırma şirketi, 9-12 Nisan tarihleri arasında 15 ülkeden 29 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşayanların birçoğu, koronavirüs karantina süreci sonlandığında ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasının olası olmadığını düşünüyor.

20.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:02
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil

Ipsos araştırma şirketinin yapmış olduğu global çalışmaya katılan 15 ülkenin 10'unda insanların çoğunluğu, koronavirüs pandemisinden gelen sosyal izolasyon ve karantina süreçleri sona erdiğinde ekonominin hızla toparlanacağına katılmıyor.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşayanların birçoğu, koronavirüs karantina süreci sonlandığında ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasının olası olmadığını düşünüyor. Bu bilimsel veri; dünyada ekonominin toparlanma sürecinin geçici değil kalıcı bir dönemde etkili olacağını gösteriyor.

HIZLI BİR EKONOMİK TOPARLANMA MÜMKÜN DEĞİL

Ipsos araştırma şirketinin 9 - 12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 29.000 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmada; İspanya (%76), Fransa (%72), İtalya (%68), İngiltere (%67), Rusya ve Japonya (%64) ve Kanada (%62) hızlı bir ekonomik toparlanma olacağına katılmayan ülkeler arasında yer alırken; Vietnam (%80), Çin (%68) ve Hindistan (%63) ise hızlı bir iyileşme gerçekleşeceğini düşünüyor.

Aynı zamanda, bu soruda en fazla görüş ayrılığına düşen ülkelerden biri de, dünyanın en büyük ekonomisi kabul edilen ABD oldu. Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%49) hızlı bir iyileşmeye katılmıyorken, %43'ü bunun olacağını düşünüyor.

SEYAHAT KISITLAMALARI SALGININ YAYILMASINI DURDURABİLİR Mİ?

Alınan tedbirler açısından, Hindistan (%56), Brezilya ve Almanya'daki (%54) çoğunluk, seyahatle ilgili tüm kısıtlamaların ve kendini izole etme etkilerinin Kovid-19'un yayılmasını durdurmayacağını düşünülüyorken; Çin (%63), Avustralya (%59), İtalya ve Kanada (%58), İspanya (%57), İngiltere ve Vietnam (%54) ve Fransa (%51)iyimserliğin arttığı ülkeler olarak görülüyor.

Önlemlerin pandeminin yayılmasını durdurmayacağını kabul edenlerin sayısında Avustralya'da yüzde 17'lik bir düşüş görürken, Japonya'daki katılımcıların sayısında da 13 puanlık düşüş görülüyor.

Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması olası değil
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil

Kaynak: Bültenler

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Ekonomi Manşet

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