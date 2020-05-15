Coritiba, Seyircisiz Maçta Athletico-PR'yi Mağlup Ediyor Coritiba, 2020 Paranaense Kupası'nda kapalı kapılar ardında Couto Pereira'da Athletico-PR ile karşılaştı. Igor Jesus, Sabino, Matheus Sales ve Rhodolfo'nun golleriyle Coritiba maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Coritiba, 2020 Paranaense Kupası'nda kapalı kapılar ardında Couto Pereira'da Athletico-PR ile karşılaştı. Igor Jesus, Sabino, Matheus Sales ve Rhodolfo'nun golleriyle Coritiba maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Kaynak: Dugout